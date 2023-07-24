我国制定防暑指示 助人们应对高温天气

本地在白天平均有13分钟的时间暑热压力指数为33摄氏度或以上，在这样的环境下长时间进行户外活动，中暑风险较高。为助人们应对高温天气，我国推出防暑指示，让民众更好规划户外活动和采取防护措施，避免热损伤。

受气候变化影响，许多国家包括新加坡的气温日益上升。2013年至2022年是本地有记录以来，天气最热的10年。今年5月13日，宏茂桥测到37摄氏度的高温，是本地40年来最高温度。

为协助民众应对高温天气，永续发展与环境部和国家环境局制定高温天气防暑指示（Heat Stress Advisory），列明如何根据天气预测来规划活动、采取必要防护措施，以及决定在户外活动时的合适穿着。

高温天气防暑指示分成低、中度和高三个级别，并根据暑热压力指数（Wet Bulb Globe Temperature，简称WGBT）来衡量。高热应激指的是暑热压力指数达33摄氏度及以上。

根据防暑指示，在这样的情况下，公众应把户外活动降到最低，并多喝水以及使用雨伞或戴帽子。

本地在白天平均有13分钟的高热应激情况，也就是暑热压力指数处于33摄氏度及以上；中热应激情况则有2.8小时左右。在气温较高的4月和5月，本地较常出现高热应激的情况。

暑热压力指数是依据环境温度、湿度风速和太阳辐射计算出来的综合温度。

全岛九个地点安装监测器

当局目前在全岛九个地点安装监测器来记录暑热压力指数，并会在接下来两年安装更多。监测器将每15分钟，记录平均暑热压力指数。

公众可在进行户外活动前，通过myENV应用或气象署网站查询不同地点的热应激指数。

当局说，民众在参考防暑指示时，也应把自身的身体状况、年龄以及户外活动时长与激烈程度等纳入考量。

运动员、长时间在户外工作的员工、武装部队等则应参考各别部门给予的防暑指示。