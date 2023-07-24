逝世警员申诉遭歧视 警方将重新审查和调查所有指控

逝世警员声称在警队遭种族歧视和不公对待，警方发文告回应死者的申诉，表示将再次审查和调查这些指控，并将调查结果提交总检察署。调查结果还将提交给内政部长，由部长决定是否应进一步审查调查结果。

36岁男警员尤瓦拉贾（Uvaraja）上星期五（7月21日）被发现倒卧在义顺6道第393座组屋底层，送院后不治。经初步调查，警方排除他杀的可能性。尤瓦拉贾生前在脸书贴文称自己在警队遭种族歧视。内政部长兼律政部长尚穆根已在上星期五下令彻查。

新加坡警察部队星期一（24日）发文告回应近期媒体对尤瓦拉贾逝世的提问，但指出由于调查仍在进行中，目前只能公布已知的事实，而警方也不能在调查结束前做出更多评论。

死者在警队服务10年，他在2015年提出的种族歧视指控，警方调查并约谈涉案警官后，发现指控的证据不足。死者的上司认为，他在工作中面临巨大挑战，试图通过辅导改善他的工作表现。上司也应他的要求，在九年内将他调到六个不同的单位工作。

从2016年起，死者的上司在他任职期间的不同阶段，为他安排了咨询和心理援助。最近一次是在2023年1月，在他报告工作压力大后，上司为他指派了一名辅助辅导员。2023年2月16日，他到一个新单位报到后，表现出情绪不稳定的迹象。他在同一天接受了辅导员的辅导，后来又接受警方心理服务部一名心理学家的辅导。出于安全考虑，他从2023年2月16日起不获准再携带枪支。

自2015年以来，警队应他的要求为他提供了额外假期。在2022年，他只工作不到30天，2023年则只工作了25天。

在2023年1月的另一起事件中，死者提醒上司他发现同事吸烟。调查发现了这一违规行为的证据后，违例的警官被纪律处分。死者过后觉得和被自己举报的同事一起工作让他觉得不舒服，上司于是将他调到另一个单位。

2023年7月13日下午，警方多次接到死者父母住所的求助电话。当警员赶到时，死者因经济问题正与家人发生争执。据称他还殴打了自己的兄弟。因此，警方开始调查他故意伤害和蓄意骚扰的案件，这起案件还没有结论。

2023年7月14日，死者的母亲再次向警方报案，称她担心自己的安全。死者的大嫂当天晚些时候也报警求助，称死者在她家门外，警方到达后死者便离开。

警方说，以上是当局目前能透露的全部，过后将再进一步做出说明。