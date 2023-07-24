我国首创扩展现实训练系统 让民防人员“亲临”灾难现场

能闻到味道和感受到热度， 内政科技局、 新加坡国立大学和新加坡民防部队共同打造一款灾难场景的扩展现实模拟系统， 让消防员以沉浸式学习体验，反复练习更好地掌控灾难现场的情况。

这套全世界首创的扩展现实（Extended Reality，简称XR）训练系统， 目前主要为民防部队学员提供交通意外和危险物质相关场景的训练。

《联合早报》记者日前受邀到民防学院观察扩展限时训练系统， 这款系统一次能让四名学员参与训练。系统配有数个装备， 包括虚拟科技头戴式配备，以及类似日常行动中会使用的工具。学员带上头戴式配备后，还会穿上一款多重感官套装， 让他们在训练时能闻到类似意外现场的烟味，也能感受到热度。 在危险物质的场景，套装则能和危化套装结合， 确保训练时真实重现实际的场景。

内政科技局人因工程及模拟专业研究中心副署长萨拉瓦纳说，当局在2019年就认识到由国大所打造的多重感官互动虚拟实境技术系统，认为这套系统有潜力使用在内政团队的训练之中。

国大人工智慧系统研究所CUTE研究中心联席主任兼国大设计与工程学院颜庆全副教授说，团队通过与民防部队的沟通，通过改良市面上的一款香精油来达成让到近似现场的“烟味”，让学员犹如置身意外现场。

负责这个项目的民防部队榜鹅消防局局长胡殷愷中校以意外现场为例，指出扩展现实训练系统能让更多学员受益，“在这之前，我们通过购买报废车辆进行训练，因此训练素质有进步的空间，而新的系统正好能协助提升效率。”

内政科技局、民防部队和荷兰虚拟训练系统制造商RE-liON联合开发的虚拟科技系统让学员能“身临其境”，到九种不同火场训练。（萧紫薇摄）

此外，内政科技局、民防部队和荷兰虚拟训练系统制造商RE-liON联合研发的虚拟训练系统，让学员可进入不同模拟场景，如组屋单位失火等进行训练，学习如何应对不同的火场。

两个训练系统自今年3月起在民防学院展开为期六个月的试验，目前已有约300名学员经过两个系统的训练。当局将进行评估，不排除日后将这两种训练系统应用在其他内政团队的训练上。