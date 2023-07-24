实践剧场发生火患 所幸无人受伤

实践剧场发生火患，室内空间严重烧毁，所幸无人受伤。

这起火患发生在星期一（7月24日）凌晨4时许，地点是位于滑铁卢街56号的实践剧场。

根据实践剧场脸书照片，室内空间被烧的漆黑，服装和道具也染上灰烬，所幸无人受伤。

新加坡民防部队答复《联合早报》的询问时证实，星期一凌晨4时许接获滑铁卢街56号发生火患的通报。民防部队指出，火患涉及一楼储物室的物品，失火原因疑似是储物室的电源。火势被控制在储物室的范围内，民防部队当时使用水枪迅速扑灭了火势。

实践剧场脸书也指出，目前距离《四马路》开演只剩下一周半，火患让剧场大受打击。

《四马路》原定8月4日演出，实践剧场帖文中也指出正在清理现场和整顿空间，让《四马路》能够在原订时间登场。

目前社团也在确认这场火患造成的确切财物损失。