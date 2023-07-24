九名新一届官委议员获颁委任状

哈莉玛总统星期一（7月24日）在总统府向新一届官委议员颁发委任状。

这九名官委议员会在国会8月复会时宣誓就职，他们的两年半任期从7月24日开始。

代理议长职务的副议长陈舜娘也出席了仪式。

新任官委议员是：网络艺术杂志Plural Art Mag联合创办人乌莎拉妮（Usha Ranee Chandradas，42岁）、新加坡圣公会社区服务副主席蔡长春（69岁）、星纶控股总裁李坚辉（50岁）、德意志银行助理副总裁王华瀚（30岁）、新加坡印度商会主席帕雷克（Neil Parekh，60岁）、新跃社科大学人文与行为科学学院公共安全学士课程主任拉斯瓦娜副教授（Razwana Begum，48岁）、全国职工总会自由业者和自雇人士处处长徐锦莉（42岁），以及精神科顾问医生赛义德哈伦（Syed Harun Taha Alhabsyi，38岁）。

唯一连任的官委议员是新加坡保安协会会长约舒亚（44岁）律师。

哈莉玛在脸书贴文说，官委议员都在各自领域取得了亮眼的成就，也支持各项公益事业。“我有信心他们将竭尽所能地积极参与国会辩论，并提出不带党派色彩的替代观点，服务社会。”