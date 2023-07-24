妇女和一对儿女涉毒被捕 留下两名仅三岁和四岁小外孙

中央肃毒局展开为期九天的全岛缉毒行动，在兀兰展开的突击行动中，一户五口家庭中的妇女和一对儿女涉毒被捕，妇女两名分别三岁和四岁的外孙事后交由亲戚照顾。

中央肃毒局星期一（7月24日）发文告说，当局在7月10日至18日之间，在文礼、裕廊、盛港、淡滨尼等全岛多处展开缉毒行动。

执法人员在行动中逮捕106人，查获约223克大麻、54克海洛英、41克冰毒、两克俗称“迷幻蘑菇”的软性毒品的糖果、一克氯胺酮（Ketamine）、五颗摇头丸、七枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票、两瓶疑含羟基丁酸钠（GHB，一种催眠性静脉麻醉）液体，以及27颗硝西泮（Nitrazepam）安眠药。这批毒品的黑市价格约17万200元。

根据文告，被捕者中年龄最小的是一名15岁少女，最年长的则是一名73岁男子。

肃毒人员是在7月13日下午，突击兀兰南地铁站附近冠军大道（Champions Way）的一个住宅单位时，逮捕了57岁的妇女，以及她的25岁女儿和21岁儿子，同时搜出吸毒用具。肃毒人员同时在单位里发现两名分别只有三岁和四岁的孩童，经查证是57岁妇女的两名外孙，也就是被捕25岁女子的孩子。

肃毒局事后作出适当安排，确保孩童的福利得到照顾。两名孩童事后已经交由亲属照顾。

7月18日早上，肃毒人员也突击芬薇巷（Fernvale Lane）的一个住宅单位，逮捕六名年龄介于21岁至27岁的青年。肃毒人员随后从单位搜出重约23克、疑似大麻的植物物质、一克俗称克他命的氯胺酮、四枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票。根据初步调查，落网的四名青年可能不仅一次在该单位一起吸毒。

同一天，肃毒人员也在波东巴西一间住宅单位逮捕一名17岁的本地学生，过后循着线索逮捕另两名18岁本地学生。

针对所有嫌犯的调查仍在进行中。