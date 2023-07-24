环球影城多个设施故障 游客败兴而归

新加坡环球影城游乐设施星期一（7月24日）出现故障，一度只剩下四至五项设施仍正常运营，游客投诉游乐体验非常不好。

星期一下午，新加坡环球影城变形金刚、太空堡垒、木乃伊复仇记等多处游乐设施因故障暂停运行，不少游客败兴而归。

根据环球影城的应用显示，下午2时51分时，仅有小飞龙飞行学校、史瑞克4D影院、恐龙骑士和天幕飞行四项设施仍正常运行。

和四名好友从澳大利亚来新加坡旅游的张艺博（31岁，自雇人士）说，他们一行人在中午1时左右开始在鞋猫剑客历险记排队，排队等候了约一小时来到了队伍最前面。

她说：“原本下一车就到我们了，但是广播通知说出现了故障，让我们不要慌张在原地等候，在车上的乘客也不要乱动。我们前面那一车的人开出去了大概20分钟，直到我们离开队伍都没有回来。”

泰国歌手马惠桢（30岁）和两个弟弟来新加坡旅游，1时30分左右开始在太空堡垒过山车排队，半小时后通过广播得知系统故障，原地等候了一个小时，过山车仍未恢复，只好放弃乘坐，随后发现其他设施也同样因故障停运。

马惠桢说：“没想到会遇到几乎什么设施都不能玩的情况，我明天就回国了，不能更换游玩日期，我只希望可以退款。”

据了解，当天有超过100名游客因不满游乐体验而前往顾客服务中心申请退票。（读者提供）

据了解，当天有超过100名游客前往顾客服务中心申请退票。

《联合早报》已向圣淘沙名胜世界询问，未接到回应。