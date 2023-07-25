去年遭欠薪投诉增 劳资政介入追回1200万元工资

我国边境去年重开后经济活动蓬勃，更多外籍雇员回流本地，让2022年整体雇员对雇主的就业投诉比率，微幅上升至每1000人中有1.97人，但这数据仍比冠病疫情前低。超过85%的投诉与拖欠薪金有关，劳资政介入协助后，成功为遭拖欠薪水者，追讨回1200万元的款项。

人力部和劳资政纠纷调解联盟（Tripartite Alliance for Dispute Management，简称TADM）星期二（7月25日）发布《2022年雇佣标准报告》。数据显示，人力部和TADM去年共接获7140起涉及就业索偿和上诉的投报，当中6123起是投诉雇主拖欠薪金，946起指遭不当解雇，剩余是其他投诉。

本地雇员和外籍雇员的投诉比率，分别占57%和43%。报告指出，整体投诉增加，主要是因为更多本地和外籍雇员，投诉雇主拖欠薪金。去年每1000名雇员中，就有1.68人遭欠薪，比2021年的1.43人来得高，但比2019年疫前的2.68人低。雇主没按时出粮的理由，是生意失败或面对财务困难。

至于拖欠时间，本地雇员的中位数为一个月，外籍雇员则是两个月。和本地雇员比较，外籍雇员遭拖欠薪金的情况较常见，每1000人中，就有2.53人投诉。这主要是来自建筑业的投诉增加，特别是一些面临倒闭、财务困难或正在进行清算的建筑公司，遭集体索赔。

根据人力部和TADM的联合文告，九成追讨拖欠工资的案件，能在两个月内解决。去年TADM和雇佣纠纷索偿庭（Employment Claims Tribunals，简称ECT），成功协助93%的投诉者，全额索回他们应得的薪金；4%的人通过不同管道，如保证金、主要承包商、短期救助基金、外籍劳工援助基金等，取得部分工资。剩余3%的投诉者分文不得，他们大多数是较高收入者。

无法全额偿还欠薪的雇主，人力部会冻结他们申请外籍雇员工作证件的资格。

另外，去年指雇主不正当解雇的投诉，比率从2021年的每1000人中有0.27人，微降至0.26人。TADM能在两个月内，解决84%的投诉。所有不正当解雇的投诉中，25%确有其事，其余75%无事实根据，大多是雇主与雇员对工作表现看法不一，或在沟通上产生误会所致。经调查后发现，这些遭投诉的雇主已履行合约，或终止雇佣合约的法定义务。

因不当解雇员工，雇主已赔偿的数额，达129万元。