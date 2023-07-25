美国联邦储备局议息会议前，隔夜三大美股出现不同程度上涨。道琼斯工商指数星期一（7月24日）收涨0.52%，报35411.24点；标普500指数涨0.40％，报4554.64点；纳斯达克指数涨0.19％，收于14058.87点。

新加坡海峡时报指数星期一闭市跌13.16点或0.4%，收报3265.14点。本地股市全场成交量10亿4000万股，总交易额7亿6541万元。上升股253只，下跌股319只。

亚太区域股市星期二（25日）开盘涨跌互现，悉尼和首尔股市分别上涨0.25%和0.01%；东京股市则下滑0.3%。

星期二可关注的本地股票：

*吉宝企业（Keppel Corp）星期二盘前公布，集团与汇丰银行签署了谅解备忘录（MOU），探索能源转型合作机会。通过双方在各领域的优势，深化和扩大对气候变化的解决方案，并投资可持续发展项目。吉宝企业星期一闭市报6.72元，跌1.03%。

*停牌中的厨房文化公司（Kitchen Culture）星期一闭市后宣布，公司已于7月20日支付了城市发展（CDL）子公司CDL Properties的索偿。CDL Properties不再对公司提出进一步索赔要求。公司还通过任命五名新董事加强公司内部管理，并解决遗留问题。就公司可能出现违规行为的审查，公司已收到独立特别审计师的审计报告，并正处理报告中提出的问题和建议。公司停牌前股价为0.08元。

*九天化工集团（Jiutian Chemical Group）星期一闭市后宣布，预计上半年业绩会出现亏损。这是由于需求减弱和竞争对手加大生产能力，导致集团主要产品二甲基甲酰胺和甲胺的平均销售价格下降。集团表示，今年业务将继续面临挑战。集团股价星期一无变动，收报0.05元。

*在凯利板挂牌的维利顿资源（Wilton Resources）宣布终止了与矿产公司Karl Hoffmann Mineral于2017年签署的项目融资（project financing）协议，并于星期一在本地高等法院申请，禁止这家矿产公司利用法定追债信（statutory demand）提交清盘申请。若这家公司的索赔对维利顿资源财务有任何重大影响，维利顿资源将此后做出相应披露。维利顿资源星期一跌12.5%至0.7分。

*停牌中的尼尔金属（Nico Steel）星期一闭市后宣布，公司股票将于8月7日早上9时退市。

*南方包装集团（Southern Packaging Group）星期一闭市后发布盈利预警，集团预计上半年将出现亏损。主要是因为竞争激烈，需求疲弱，不断上涨的能源成本导致制造成本升高，虽然销售有所复苏，但不足以使集团取得盈利。集团股价星期一收报0.425元，股价无变动。