涉误导公众买灭火器和妨碍司法公正 四男子被控

上门推销灭火器时，涉嫌以虚假信息误导公众，本地一家公司的三名职员因涉嫌欺诈被控上法庭，公司董事则因在警方和竞消委展开调查时，涉嫌妨碍司法公正而被控。

新加坡警察部队星期二（7月25日）发文告说，四名年龄介于24岁至42岁的男子，案发时都来自 Fire Safety & Prevention（SG）公司，他们分别因涉嫌误导公众购买灭火器，以及在有关当局调查时妨碍司法公众，而于星期二被控上法庭。

警方在文告中表示，当中一名24岁男子，被指在2018年2月7日谎称公司获得警方和议员的支持，从而误导一名受害者向公司购买灭火器。这名男子也被指在2019年3月4日，谎称公司与盛港民众联络所合作售卖灭火器，欺骗另一名受害者购买灭火器。

2020年，一名顾客购买灭火器后，在检查收据时发现自己支付179元，销售员这时才解释是10年配套。（档案照片）

26岁男子则被指在2019年4月10日，假借与民众联络所合作售卖灭火器之名，欺骗一名受害者下单购买灭火器。这名男子也于2020年2月24日，以政府规定组屋每一户人家都得拥有灭火器为理由，欺骗一名受害者购买灭火器。

27岁男子也被指以如出一辙的手法行骗，称政府规定组屋每一户人家都得自备灭火器，并称假使民防部队发现单位没有至少一个灭火器，住户将会面对罚款为理由，欺骗一名受害者购买灭火器。

公司的42岁董事，在被指在2020年3月4日指示员工在警方录口供时，向调查官提供一致供词。他也在同年6月5日指示员工在面对竞消委的调查时，提供一致的供词。

《联合早报》此前报道，消费者协会曾于2020年就上述公司的不当行销手段向消费者发出提醒。新加坡竞争与消费者委员会介入调查后，发现公司老板和职员向消费者谎称公司获得政府、民防部队或联络所批准售卖灭火器，或公司与这些政府机构有关联，借此误导消费者购买灭火器。

公司最初为灭火器开出每支17元9角的价格，过后却为同一型号的灭火器收取179元，并误导消费者以为不可退款。法庭因此下令，要公司的独资经营者不得继续不公平交易。

警方在文告中强调，当局严厉看待任何谎称代表公共机构欺骗受害者的销售手法，并指出这样的手法将导致公众对公共机构的信任下降。“警方将会毫不犹豫对涉案者采取严厉的行动，将他们绳之于法。”