SMRT地铁及部分巴士路线 国庆日前夕延长服务

SMRT将于国庆日前夕，延长地铁及部分巴士路线的服务时间。

公共交通业者SMRT星期二（7月25日）发文告说，8月8日当晚，地铁南北线、东西线、环线、汤东线，以及部分巴士路线的服务时间将延长。

地铁南北和东西线开往滨海南码头、裕廊东、巴西立、大士连路方向的末班车，将于8月9日凌晨零时30分驶离政府大厦地铁站。

地铁环线开往港湾方向的末班车，将于8月8日深夜11时55分驶离多美歌地铁站；开往多美歌方向的末班车，则将于深夜11时30分驶离港湾地铁站。

地铁汤东线开往兀兰北方向的末班车，将于8月9日凌晨零时25分驶离滨海湾花园地铁站；开往滨海湾花园方向的末班车，则将于凌晨零时02分驶离兀兰北站。

巴士方面也将配合地铁服务，延长服务时间至8月9日凌晨。

300、301、302、307、983A号巴士服务的末班车将于9日凌晨1时40分驶离蔡厝港巴士转换站；

901、911、912A、912B、913号巴士服务的末班车将于凌晨1时25分驶离兀兰综合交通中心；

920、922、973A号巴士服务的末班车则将于凌晨1时25分驶离武吉班让巴士转换站。

公众可在早上7时30分至晚上8时之间拨打SMRT客户服务热线1800-336-8900，或上网www.smrt.com.sg咨询详情。