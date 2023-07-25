本地股市星期二早盘涨0.27%

美国联邦储备局议息会议前，市场窄幅波动。新加坡海峡时报指数星期二（7月25日）早盘小幅上涨，收复了星期一（24日）的部分失地，截至中午报3273.83点，涨8.69点或0.27%。最高点达3274.23点，最低点为3263.67点。

盈立证券uSMART市场策略师黄佳仁在接受《联合早报》采访时说，虽然市场对美联储本轮加息25个基点已达共识，但对接下来的政策展望仍较谨慎。因本周美国多家大型公司将发布业绩，预计市场波动会增大。此外，本地星期四将迎来第二季首份银行财报——大华银行（UOB），因利率在第二季仍较高，预计银行收益将不错，有利于海指短期的上扬趋势。

亚太地区股市中，因中国承诺加大对经济政策的支持力度，香港大涨3.41%，领涨亚太市场；深圳和上海也分别上涨了1.94%和1.89%；悉尼、首尔和台湾的涨幅介于0.02%至0.52%；东京则下滑0.43%。

对于中国股市的上涨，路透社引用盛宝金融（Saxo Markets）策略师的分析指出，市场对中国经济刺激措施仍持谨慎态度，当地经济仍面临诸多挑战。

黄佳仁也认为，因中国还未出台具体的刺激政策，股市涨势能否持续还有待观察。

本地海指30只成份股中，15只上涨，九只下跌，六只持平。

领涨的是吉宝企业（Keppel Corp）和怡和合发（Jardine C&C），前者起1.64%至6.83元，后者起1.02%至33.63元。

下跌幅度最大的是DFI零售集团（DFI Retail Group Holdings）和香港置地（HongkongLand），分别滑落2.54%和1.37％，报2.69美元和3.61美元。

活跃股方面，海庭（Seatrium）和亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）居前，成交量分别为6165万股和4086万股，前者跌0.69%至0.144元，后者股价大涨50%至0.3分。