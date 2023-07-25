多家中途之家签备忘录 助释囚接受C型肝炎检测

本地多家中途之家签署谅解备忘录，协助前毒犯、释囚和戒毒者接受C型肝炎的检测及治疗，希望在2030年以前在本地消除C型肝炎病毒。

高峰社会服务协会（简称HCSA）Highpoint中途之家星期二（7月25日）与新加坡回教研究会（Pertapis）中途之家、史拉兰（Selarang）中途之家、青少年挑战中心（Teen Challenge Singapore) 和援手之家（The Helping Hand）签订谅解备忘录，为住户提供C型肝炎教育、检测和护理服务。

HCSA Highpoint是在去年推出第一阶段教育、检测、治疗（Educate, Test, Treat! 简称ETT）项目，214名来自HCSA Highpoint、史拉兰中途之家、青少年挑战中心和援手之家的住户参与项目。检测发现他们当中有约37%患有C型肝炎，病患之后到陈笃生医院进行进一步检测和跟进治疗。截至2023年6月，有29%的C型肝炎阳性患者已开始接受药物治疗和护理。

前毒犯被视为C型肝炎高风险携带者，因为病毒主要通过血液和体液传播，其中一个途径可能是由于共用受污染的针头。 如果不及时治疗，C型肝炎可能会导致严重的健康问题，包括肝损伤、肝功能衰竭和肝癌。 不过随着抗病毒口服药物的推出，C型肝炎已可通过接受12周的药物疗程得以痊愈。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授见证谅解备忘书的签订，中途之家预计将会有约400名释囚和前吸毒者参与第二阶段的计划。高峰社会服务协会也主导，让更多中途之家参与计划。