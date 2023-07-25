工人党议员莫哈默费沙心脏病送院

工人党阿裕尼集选区议员莫哈默费沙，星期一（7月24日）晚间因心脏病，送往医院接受救治。他目前人在加护病房，情况稳定。

工人党星期二中午在脸书发文说，莫哈默费沙目前清醒，正在加护病房接受观察。

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贴文指出，莫哈默费沙的家人感谢公众关心，并希望外界给予空间，让他专心休养。

莫哈默费沙休养期间，阿裕尼集选区其余议员和其他工人党员，将代行他的选区职务。

在刚过去的周末，莫哈默费沙才同其他阿裕尼集选区议员——工人党秘书长毕丹星、主席林瑞莲，以及中委严燕松，走访原本由工人党前议员贝理安负责的实龙岗区，向居民重申将继续照顾他们的需求。

莫哈默费沙星期天（7月23日）也在他负责的加基武吉区，派发榴梿泡芙给居民。

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贝理安因与工人党党员佘雪玲爆出婚外情丑闻，已于7月19日退出工人党并辞去国会议席。工人党早前宣布会由其他四名阿裕尼议员继续负责该区事务。