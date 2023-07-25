新加坡冲绳直飞航班 今年11月复飞

新加坡和日本冲绳之间的直飞航班，将从今年11月复飞，以满足年底旅游旺季的强劲需求。

第二届新加坡—日本航空合作对话（Singapore-Japan Dialogue on Aviation Collaboration），星期一（7月24日）在新加坡举行。

新加坡民航局和日本民航局星期二发表联合文告说，双方一致认为，有必要继续推动恢复航班，以及加强两国城市间的连接。

为满足强劲的航空旅行需求，两国将从11月起，恢复新加坡往返冲绳的直飞航班。届时，新日两国之间将有六条直飞航线。目前，新加坡已有往返东京、大阪、名古屋、福冈和札幌五个城市的航班。

捷星亚洲（Jetstar Asia）本月12日宣布，今年11月30日恢复新加坡往返冲绳的直飞航班，每周二、四、日执飞。

截至今年7月，新加坡与日本之间的每周航班数量达122趟次，这些航班共由六家航空公司运营。根据文告，新日航班数量去年12月已恢复到冠病疫情前的50%，今年7月则提高到65%。

文告也指出，新日两国民航局也将在其他方面加强合作，包括从机场流程、空中交通管理等着手，推动更节能环保的“绿色航空通道”（Aviation Green Lane），以及强化航空业的安全文化。

两国民航局已于去年12月签署一项高级别战略框架协议，促进双方在后疫情时代深化合作。