律师议员迪舒沙被指专业行为失当 7月31日交三司特别庭审理

律师议员迪舒沙被指协助客户向法庭隐瞒证据，纪律审裁庭裁定他身为律师的专业行为失当，案件将在7月31日移交三司特别庭审理，决定迪舒沙所应接受的处分。

根据新加坡法庭网站资料，负责审理这起纪律案件的三名法官分别是洪素燕、吴必理和加南拉美斯。到时，迪舒沙预料也会通过代表律师驳斥所面对的指控。

迪舒沙是李及李律师事务所的律师，他也是荷兰—武吉知马集选区议员。

《联合早报》早前报道，迪舒沙一共面对五项违反律师专业法令的指控，审裁庭去年4月举行了五天聆讯审理此案后，裁定迪舒沙面对的其中一项指控成立，其余四项则被驳回。由于审裁庭认为迪舒沙做出的不当专业行为具有一定的严重性，因此按照相关法律，将案件移交给三司特别庭决定处分。

这起纪律检举案件涉及迪舒沙在2018年12月与隔年1月间，代表同属一集团的药剂用品公司Amber Compounding Pharmacy与Amber Laboratories（简称Amber）处理一起民事诉讼时的行为。Amber当时是起诉一名前职员盗取公司机密资料。

在迪舒沙未接手官司之前，Amber在没有获得法庭批准的情况下，擅自把与官司有关的文件与资料披露给其他人，包括多个监管与调查单位。由于法庭早前已指示官司的诉辨双方不准把相关文件与资料外泄，或用于官司以外的用途，因此Amber这么做等于是违反庭令。

迪舒沙在2018年12月正式成为Amber的代表律师，并且在隔年1月底提出申请，要求法院准许客户对外分享相关文件与信息。审裁庭指出，尽管迪舒沙与同事已知道Amber擅自对外分享官司文件与资料，但在向法庭提出申请的过程中，迪舒沙并没有披露此事，包括在协助Amber代表提呈宣誓书给法院时隐瞒证据。

审裁庭说：“我们明白当碰到刁钻客户时，律师难以执行其职责，但正是在这样的情况下，律师更要坚守他或她对法庭的职责。”

迪舒沙否认做出任何违反专业操守的行为。代表他的陈志明高级律师早前告诉早报，在纪律检举案涉及的事件中，迪舒沙无疑秉持了最高的诚信标准；律师会针对指控做出强烈辩驳，并且要求三司特别庭将指控驳回。