轿车车主被爆三年不缴罚单

轿车主被爆超过三年不缴罚单，罚款数额累计超过1700元，甚至没按时缴路税，引起公众质疑。受访律师说，若车主坚持不缴路税，驾照会被吊销。

有网民近日在脸书爆料，一辆白色福士伟根（Volkswagen）的车主多次被开罚单，却迟迟不缴罚款。

一般相信，该网民是发现涉事车主在组屋区内违规在双黄线停车后，上网查询了对方车辆的资料。

根据网民查获的资料，车主拖欠了19张罚单，其中有17张由建屋局发出，另两张由陆交局发出。全部罚单的金额合计共1745元，而当局最早是在2019年12月向车主发出罚单，换言之车主已拖欠超过三年。

另外，上述车辆的路税也在今年6月底过期。

一些网民就此提出疑问，那么久不缴罚单，车主是否会承担什么法律责任？

对此，赢必胜律师事务所黄国彦律师受访时说，一般上，政府部门发出的罚单是有显示缴费期限的。

“如果没按时付罚款，当局是可以向法庭提出申请，要求当事人到法庭。”

若当事人无视庭令，当局可以通缉他。“警方如果在路上临检，发现车主遭通缉，就会当场逮捕他。”

另外，这名车主也被指没按时缴交路税。“如果被控，他的驾照是可能被吊销至少一年的。”

去年5月已被爆 拖欠罚款多年

早在去年5月，这辆福士伟根已经被爆拖欠罚款多年。

车主被指2019年就被发出罚单，拖欠至今。（取自脸书）

根据之前上传的资料，车主当时无视建屋局发出的13张罚单，罚款共1075元。

另外，去年5月，网上也流传白色轿车的行驶画面，驾驶者被指切换车道时撞到一辆车，事后没有停下就离开。前年1月，同一辆车子也被指在泛岛快速公路行驶时，紧贴着一辆电单车。