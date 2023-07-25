大士第二通道应急演习期间 仍保留两条出入境车道

新加坡和马来西亚两国政府机构将于星期三（7月26日）在大士第二通道举行演习。移民与关卡局指出，开车人士依旧可通过大士关卡通关。当局预计兀兰关卡的出入境车辆将有所增加，因此会加派人手到场协助。

《联合早报》此前报道，这项两年一度的化学物泄漏应急演习，于星期三上午6时至下午2时，由我国国家环境局、马来西亚环境部门，以及其他政府机构联合举行。演习将模拟一辆载有化学物的卡车，在大士第二通道与其他车辆发生意外，导致化学物泄漏。演习期间将进行交通改道，环境局呼吁驾车人士遵守指示并收听本地电台，留意相关的交通信息。

移民与关卡局星期一（24日）在脸书上发文说，大士关卡在演习期间仍会开放各一条出入境车道供开车人士使用，并促请开车人士遵循现场工作人员的指示。

移民局预测，受演习影响，兀兰关卡的出入境交通将更繁忙，当局会加派人手到场应对。“尽管如此，我们呼吁开车人士延迟在演习时段的非紧急出行，以避免受困在车龙中。”

公众出行前可上陆交局One Motoring网站，或查看快速公路监察与提示系统，以及移民局脸书和推特，了解关卡最实时的交通情况。驾车人士应遵守交通规则，不要随意转换车道，并配合关卡工作人员的指示。