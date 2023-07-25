本地股市星期二小幅反弹 涨0.64%

美联储议息会议在即，本地股市扭转星期一（24日）跌势，实现反弹。新加坡海峡时报指数星期二（25日）闭市涨21.02点或0.64%，收报3286.16点。

星期二本地股市全场成交量12亿6000万股，总交易额10亿元。上升股363只，下跌股219只。

海指成份股方面，除了三只下滑、四只持平外，其余23只都上涨。涨幅最大的是吉宝企业（Keppel Corp）、城市发展（CityDev）和凯德投资（CapitaLandInvest），分别上涨2.53%、1.56%和1.51%，收报6.89元、7.16元和3.36元。

下滑的三只股票分别是DFI零售集团（DFIRG）、香港置地（HongkongLand）和新加坡科技工程（ST Engineering）。其中，DFI零售集团跌幅最大，为2.17%，收报2.7美元。

三大银行经历星期一跌势后，星期二股价全部上扬。星展银行（DBS）涨0.96%至32.75元，华侨银行（OCBC Bank）涨0.55%至12.71元，大华银行（UOB）涨0.35%至28.46元。

亚太股市星期二普遍上涨。香港股市涨幅最大，为4.1%，深圳、上海股市分别涨2.19%和2.13%，台湾、悉尼、首尔股市分别上涨0.97%、0.46%和0.3%。东京股市微跌0.06%。