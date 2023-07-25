星狮地产信托：购物人流与租户销售强劲

星狮地产信托（Frasers Centrepoint Trust）商场购物人流和租户销售额在第三季继续强劲增加，今年来的租户销售额平均比疫前高出约16％，购物人流也平均达疫前90％水平。

星狮地产信托星期二（7月25日）闭市后发布截至6月底第三季业务报告时指出，第三季购物人流和租户销售额继续强劲增加，人流同比增加16％，租户销售额同比增加5％。

它提供的图表也显示，今年来租户销售额和购物人流，持续保持比去年同期更高的水平。此外，租赁需求强劲带动信托的零售资产组合在第三季租用率达98.7％，同比增加1.6个百分点。

信托零售资产组合包括兀兰长堤坊（Causeway Point）、榜鹅水滨坊（Waterway Point）、义顺纳福城北翼（Northpoint City North Wing，包括电影城Yishun 10）、淡滨尼世纪广场（Century Square）、后港坊（Hougang Mall）以及白沙坊（White Sands）。

从5月开始，这个组合的租用率等数据不包括Tampines 1，这个商场在进行资产增值计划（AEI）。

截至6月底，信托的十大租户占总租金收入和净可出租楼面的18.8％和23.7％。信托的贷款成本上升至3.7％，平均债务年期已延长至2.53年。

星狮地产信托星期二股价跌0.46％，闭市报2.19元。