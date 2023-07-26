投资者等待美国大型科技公司的财报，以及美国联邦储备局的利率决策，美国星期二（7月25日）隔夜股市涨势延续。纳斯达克指数领涨0.61％，标普500指数和道琼斯工商指数分别上涨0.28％和0.08％。

亚太股市星期三（26日）开盘时涨跌不一，悉尼上涨0.40％，东京和首尔分别下滑0.32％和0.24％。

新加坡海峡时报指数星期二闭市涨21.02点或0.64%，收报3286.16点。

以下是星期三值得关注的股票：

1. 百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）发布截至6月底的上半财年业绩显示，每单位派息（DPU）同比增长3.3％至7.29分，主要因为去年9月收购的五家疗养院带来的贡献，以及去年8月开始的主要租约（master lease）协议下的新加坡房地产的租金上升。

信托可派发收入同比增长3.3％至4408万元，净房地产收入（NPI）同比涨25.1％至7008万元，总营收同比上扬23.6％至7440万元。

2. 大信商用信托（Dasin Retail Trust）于7月10日收到索偿信（Letter of Demand），要求还清拖欠GSUM-Titanland Capital的85万6000元款项。信托表示，有意强力捍卫自己的立场。

3. 挑战者科技（Challenger Technologies）的公众持股比率已经低于10％，公司从星期三起将停牌。