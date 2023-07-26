全球外派人员成本最高排名 新加坡上升六个位置

房租高涨推高在我国工作的外派人员开销，去年一名派驻本地外籍中阶经理可获得的薪金和福利配套总额，增加4%至25万8762美元（约34万3650新元）。这让新加坡在全球外派人员成本最高的国家和地区排名中，上升六个位置，至第16位；在亚洲的排名则上升至第七。

人力资源顾问公司ECA国际星期三（7月26日）公布最新年度《我的外派薪酬市场调查》结果。调查显示，外派人员在本地的住宿开销增加，若以美元计算，让他们的福利配套数额增加9%。

外派薪酬配套主要由三个部分组成，即现金工资、福利和税务。福利可包括住宿、水电费、汽车和孩子就读国际学校等方面的费用。

尽管因房租涨价导致福利支出增加，但ECA亚洲区域总监关礼廉（Lee Quane）指出，外派人员去年的薪资收入减少4000美元（约5312新元），稍微减缓新加坡排名继续上升的速度。

为了协助外派员工的企业，根据市场水平制定薪酬配套，ECA国际每年定期展开市场调查。去年的调查收集中阶经理岗位数据，参与调查的公司超过340家，涵盖140个国家与地区的1万多名外派人员。

英国是企业派驻人员开销最贵的国家

整体而言，英国是企业派驻人员开销最昂贵的国家，去年平均一名中阶经理的外派配套总额，达44万1608美元（约58万6480新元）。亚洲前三名国家则分别是日本、印度和中国。