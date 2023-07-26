本地生物科技公司觅瑞申请在香港IPO

本地生物科技公司觅瑞（MiRXES）向香港交易所申请首次公开售股（IPO），或成为首家总部在中国和香港以外，根据支持生物科技公司IPO条款而在香港上市的公司。

公司星期三（7月26日）透露，已筹集5000万美元（约6648万新元）。据《商业时报》报道，在D轮融资后，公司的估值约为6亿美元。

《商业时报》较早前报道，觅瑞有可能在新交所IPO，以筹集1亿至2亿美元资金，公司的估值可能高达7亿美元。

据了解，香港交易及结算所有限公司（HKEX）在大力吸引国际公司到香港上市。过去一年，HKEX在纽约开设了美国第一家办公室，也放宽了对一些预商业公司（pre-commercial）的条例。

公司联合创始人及首席执行官周砺寒博士没有对估值予以评论，但他指出，香港的生物科技公司上市生态系统“更成熟”，希望利用香港和中国的专业医疗保健和生物科技投资者基础。

他在星期二（25日）晚间，刚荣获第38届新加坡商业奖旗下的“青年商业领袖奖”。

觅瑞研发的GASTROClear检测仪是世界上第一个获准售卖的细胞血液检测仪，可发现早期胃癌。 此外，公司生产的冠病试剂盒Fortitude是本地第一个冠病核酸检测（PCR）仪，在全球发行超过1000万盒。