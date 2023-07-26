武吉班让区议员连荣华确诊初期鼻咽癌，接下来七个星期他将接受放射治疗，期间可能身体不适出现副作用，无法出席社区活动和履行职务。 荷兰－武吉知马集选区两名议员外交部长维文医生和谢秉辉将在他缺席期间，协助分担工作。

连荣华星期三（7月26日）在脸书贴文透露病情，他指过去数个月，左耳听力一直不佳，向耳鼻喉科医生求诊，并在进行电脑断层扫描（CT scan）及核磁共振扫描（MRI）后，确认患上初期鼻咽癌（Nasopharyngeal Cancer） 。

连荣华说，他接下来七个星期，须每天接受放射治疗。由于辐射可能会产生副作用，他可能几个月无法出席一些社区活动和履行职责。 维文和谢秉辉将在他缺席期间，协助分担工作。

他说，武吉班让基层团队在这段期间，也会继续为居民服务，并继续推行社区计划和活动。

“在接下来两个月的治疗过程中，我会尽最大努力。期待很快能完全回归岗位。”