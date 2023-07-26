我国去年注册结婚新人近3万对 创新高

去年注册结婚的新人共有2万9389对，创下我国史上最高纪录。

根据新加坡统计局星期三（7月26日）发布的数据，我国去年有2万9389桩婚事，比前年多3.7％。

这也是我国自1961年统计和发布婚姻数据以来的最高纪录。本地的婚姻数据上一次创下纪录是在2014年，那年有2万8407对新人注册结婚。

文告指出，过去五年来，注册婚姻的平均数量达2万6562桩，比之前的五年（2013年至2017年）少，部分原因是冠病疫情打乱了准新人的结婚计划。

本地男女的结婚率在去年皆上升。每1000名15岁至49岁的未婚男性当中，有47人结婚，比2012年的43.8人来得多。

女性的情况也相似，每1000名15岁至49岁的未婚女性当中，有45.5人结婚，比10年前的39.4人来得多。去年男女的结婚率也是过去20年来最高。

去年首次结婚男女的年龄中位数分别为30.7岁和29.3岁，比10年前首次结婚男女的年龄中位数分别为30.1岁和28岁来得高，反映了本地男女迟婚的趋势。



去年离婚或宣告婚姻无效 比前年少9.9％



另一方面，去年有7107对怨偶离婚或宣告婚姻无效，比前年少9.9％。

文告指出，2018年至2022年之间，平均有7385对怨偶解除婚约，比之前的五年平均7509对怨偶解除婚约来得少。

去年本地男女的离婚率也有所降低。每1000名20岁以上的已婚男性当中，有6.2人离婚，比2012年的7.1人来得少。每1000名20岁以上的已婚女性当中，有5.9人离婚，比10年前的6.7人来得少。