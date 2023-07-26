20家餐饮场所违反雇用外来人力法令被查

人力部在克拉码头和小印度展开为期一周的执法行动，稽查35家餐饮场所，发现其中20家违反雇用外来人力法令，有47人涉嫌非法就业和违法派遣，他们多数人担任厨师、厨房助理或服务员的工作。

人力部星期三（7月26日）发文告说，当局在7月12日至19日在克拉码头和小印度一带展开执法行动，发现有餐饮场所违法聘请员工。调查工作尚在进行中。

根据雇用外来人力法令，雇主只能聘请持有合法工作证件的外籍员工。让员工为非正式雇主工作或到其他地方上班，也属于违法行为。

人力部外籍劳工管理稽查处长希琳（Shireen Banu）说，人力部定期稽查企业，例如餐饮行业的公司，确保他们遵守公平和负责任的雇佣措施，以及让员工受法律保护。违法者将面临处罚。

雇主如果聘请非法就业的外国人，可面对5000元至3万元的罚款，或监禁最长12个月，或两者兼施。若被定罪，他们也不能请外籍员工。

在没有合法证件的情况下就业的外国人，也可能面对最高2万元罚款、坐牢不超过两年，或两者兼施。若罪名成立，他们也永久禁止到新加坡工作。

公众若察觉有可疑雇佣行为，可拨电6438 5122或电邮mom_fmmd@mom.gov.sg通报，所提供资料将被保密。