本地股市星期三早盘涨0.81％ 重新突破3300点

美国隔夜股市的涨势带动本地股市的表现。新加坡海峡时报指数星期三（7月26日）在早盘的交易中重新突破3300点，截至中午上涨26.73点或0.81％，报3312.89点。

海指成份股方面，20只上扬，七只持平，三只下滑。领涨的是丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和丰树物流信托（Mapletree Logistics Trust），分别上涨1.81％和1.75％，报1.69元和1.74元。

截至11时55分，亚太股市涨跌不一。悉尼上涨0.88％，台湾和东京分别起0.17％和0.01％。香港下跌0.76％，上海、首尔和深圳的跌幅介于0.29％至0.45％。

美联储和欧洲央行将于星期四（27日）公布加息决定。IG市场策略师叶俊荣说，联邦基金利率期货（Fed funds futures）预示25个基点的加息已完全定价，但市场对接下来利率走势的预期与决策者的观点仍不一致。市场普遍预期今年剩余时间将暂停加息，但美联储官员可能会在9月或11月的会议再加息一次。

辉立nova市场分析师萨赫德瓦（Priyanka Sachdeva）认为，亚洲投资者在衡量中国官员近期加大刺激措施，以支持陷入困境的中国经济的承诺。由于中国官员尚未提供具体细节，中国市场的乐观情绪是否能继续推动亚洲股市的表现值得关注。

萨赫德瓦指出，收紧货币政策带来滞后反应，目前无法排除任何经济衰退或经济下滑的可能性，亚洲投资者预计保持谨慎态度。