五团队获总值2000万元人工智能研究经费

五个人工智能科研团队获颁2000万元研究经费，将用于解决新兴应用中人工智能愈发普及所带来的挑战，从而提供可在我国公共及私人领域部署和应用的技术。

新加坡全国人工智能核心计划（AI Singapore）星期三（7月26日）宣布，将通过健壮人工智能大挑战（Robust AI Grand Challenge）和人工智能材料发现大挑战（AI for Materials Discovery Grand Challenge），提供多达2000万元的研究经费，支援五个跨学科团队。

国防部高级政务部长王志豪在星期三举行的联合拨款颁奖典礼上向五个团队颁发款项。他在致辞时指出，随着人工智能愈发普及，信任问题也开始显现，譬如自动驾驶汽车是否能把乘客安全地送到目的地。他说，国防部对人工智能领域的投资将持续增加，支持我国国防领域乃至全国性的需求。

上述两个大挑战活动，是新加坡全国人工智能核心计划于去年12月与国防部未来系统署（Future Systems and Technology Directorate，简称FSTD）、国防部以及国防科技研究院（DSO National Laboratories）联合推出的。五个团队从16个团队中脱颖而出，将在未来三年各获得400万元的研究经费。