妇女诉：二手店捐赠品堆满店外挡道

妇女申诉，波东巴西组屋楼下一家二手店外常摆满捐赠品阻挡走道。店主受访时表示，只要一开店，就会放进店内。

《新明日报》今年1月报道，八旬慈善家黄坤冠（84岁）在波东巴西1道第120座组屋楼下经营一家二手店，专门收集物资，每周二运送到菲律宾、印尼民丹岛和峇淡岛的孤儿院，资助数百名孤儿。岂料，如今引起附近一些居民不满。

陈女士（70岁，退休人士）向本报申诉，她的好友住在该座组屋，不满楼下二手店外总是堆满了物品，影响了居民通行。

“我的朋友年纪大了，担心万一物品着火。物品挡住走道，其实也让老人行走不便。”

根据陈女士提供的照片，店外确实放着了10几个袋子。

记者日前走访时，二手店并没有开门，而店外仅有两个袋子。其中一个黑色塑料袋装的是用过的课本，红色塑料袋则装有神像。另外，店外的捐赠柜子里则有鞋子、背包以及玩具。

附近居民方先生（52岁，经理）则说，他偶尔会看到二手店外堆积物品。

“我知道这些捐赠品是用来做慈善的，所以觉得还好，只要注意卫生和安全就行。”

梁玉兰（55岁，家庭主妇）则说：“如果有太多东西摆在外面，确实会造成不便，小孩跟老人可能摔倒，而且万一着火就不堪设想。”

店主盼体谅：开店后会搬入

针对居民的申诉，店主黄坤冠解释说，他每个星期一会关店，因此送来的物品就会被人摆在店外。“只要一开店，我就会把物品拿进店里。但如果有善心人士星期一或是我关店后要捐赠物品，也只能放在外面，希望居民体谅。”