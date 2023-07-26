卫生部推出2025年医疗产业转型蓝图

为日后的医疗需求做好准备，卫生部将展开多方面的转型计划，包括更新健康365和保健资讯网，以及修订相关法令。

卫生部星期三（7月26日）发布文告说，配合医疗产业转型蓝图2025（Industry Transformation Maps，简称ITM），当局将推出更多创新和可持续策略以改善人口健康，并打造一个面向未来的劳动力。

相比2017年推出的上一个医疗产业转型蓝图，新蓝图借鉴了应对冠病疫情的经验，同时也参考了行业的新兴科技和机会。

在新蓝图下，卫生部将加强研究和创新，包括更新健康365（Healthy 365）和保健资讯网（Health Hub）应用，并加以善用数据支持医疗研究。

此外，卫生部也会通过全国临床转译计划和平台，把价值医疗（Value-based Healthcare）的理念运用到临床医疗，促进我国在健康SG计划下的医疗转型。价值医疗是指以病患体验为中心的衡量标准。

卫生部也将通过修订医疗服务法令（Healthcare Services Act）和出台医疗信息法案（Health Information Bill），应对新兴的医疗发展，如远程护理、个人化健康计划和精准医药等。

此外，卫生部将增聘更多护士和护理人员，并重新设计相关工作以吸引人才加入。

卫生部也会继续和不同海内外公共卫生和学术机构合作，促进本地医疗系统的发展。