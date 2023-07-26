国人未来将可上网提名保单受益人

新加坡金融管理局星期三（7月26日）宣布，国人不久后将可上网为保单提名受益人。

金管局指出，2009年保险（提名受益人）条例已修订，从2024年1月2日起，保险公司将可为顾客提供在线提名受益人的选择。

根据金管局文告，提名保单受益人的程序，目前包括提交硬本文件且现场见证。然而，数码方式见证已可取代现场见证。数码见证方式有两种：一、在线见证。通过音影连线，见证保单持有者签署网上表格；二、在线作证。作证者将对保单持有者的情况作在线声明。

文告说，上网提交提名表格时，必须使用安全电子签名。在线见证和作证者也须声明，保单持有者不受任何不当的压力的影响，并且理解提名的目的和作用。

金管局助理局长（银行与保险）林勇泉说：“科技促进了在线替代方案的开发，使保单持有者可以更轻松地指定其保险受益人。金管局鼓励保险公司向客户提供这些选择，同时确保强有力的控制措施到位。”

新加坡人寿保险协会会长兼保诚保险新加坡执行总裁陈天恩说：“提名受益人，对于确保保险公司依据顾客的意愿向受益人支付应付的福利，是非常重要的。我们欢迎金管局这一改进举措，它让顾客能更灵活和方便地指定受益人。我们将与会员合作，逐步推出有关服务。”