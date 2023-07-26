本地股市星期三上升0.57%

美国联邦储备局可能继续加息推动本地银行股上涨，新加坡海峡时报指数星期三（7月26日）起18.8点或0.57%，以3304.96点作收。

市场预测美联储会调高利率25个基点至5.25%到5.5%，亚太主要股市充满负面情绪，但本地投资者认为这对银行的利息收益有利，积极买进银行股。

星展集团（DBS）、华侨银行（OCBC）和大华银行（UOB）分别收涨1.25%、1.02%和0.81%，报33.16元、12.84 元和28.69元。

据资深股票经纪何成富分析，相较于其他区域股市，银行股权重最大的海指对利率更加敏感，因此对利率收益率有利的消息都会提振海指上扬。

海指今年来的表现并不特出，根据新加坡兴业银行股票研究主管瑟卡（Shekhar Jaiswal）计算，海指目前以10.3倍的本益比交易，比2008年以来的历史平均低了两个标准差（SD）。

他发表报告说：“尽管表现疲弱，但我认为本地股市仍具防御能力，原因包括服务业表现坚韧、利率可能暂停上升、制造业和出口业复苏，以及新元走强。”

他建议投资者，在今年下半年继续投资于工业房地产投资信托、受益于中国游客回流的企业、盈利具防御能力的优质公司，以及强劲增长的中小市值公司。

全天全场交易量为13亿4000万股，交易额为11亿8000万元。上升股277只，下跌股281只。

领涨的海指成份股包括吉宝企业（Keppel Corp）和丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust），分别上涨1.45%和1.21%至6.99元和1.68元。

跌幅最大的是胜科工业（Sembcorp Industries）和泰国酿酒（Thai Beverage），分别滑落3.36%和1.68%至5.46元和0.585元。