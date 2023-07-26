今年2月至6月期间 12名男子涉酒驾被捕

开车回家的路上在等候红绿灯时睡着，35岁男子因涉嫌酒驾被捕。他连同其他11名男子星期四（7月27日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（26日）发文告说，介于23至51岁的12名男驾驶员，分别在2023年2月至6月期间，因未能在警方例行检查时通过呼气式酒精检测仪测试，抵触酒驾罪名被逮捕。其中，两名嫌犯还涉及其他交通违规行为。

2023年2月5日，一名24岁男子涉嫌闯红灯，撞上停放在对向车道的车辆。文告指出，男子被指酒驾，将被控酒驾和危险驾驶罪名。

2023年5月13日，一名35岁男子被人发现在驾驶座上睡着了，当时他驾驶的汽车停在海湾道和海林荫道的交界处。调查显示，男子喝酒后打算开车回家，在等候红绿灯时睡着。他落网后，因涉嫌酒驾和擅自停车他人造成不便，将被控上法庭。

根据公路交通法令第67（1）节的酒驾条文，一旦罪成，初犯者可面对2000元至1万元的罚款，或监禁不超过12个月，或两者兼施。重犯者可面对5000元至2万元的罚款，或监禁不超过两年。犯罪者也可被吊销各级执照。

警方指出，酒驾是一种极其危险和不负责任的行为，并提醒所有驾驶者遵守交通规则，确保公路使用安全。交通警察将将毫不犹豫严惩违规者。