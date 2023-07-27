美国联邦储备局加息25个基点，把联邦基金利率上调至22年来的最高值。美国隔夜股市普遍走弱，道琼斯工商指数小涨0.23%，标普500持平作收，纳斯达克指数跌0.12%。

美联储加息预计推动本地银行股上涨，海峡时报指数星期三（7月26日）起18.8点或0.57%，以3304.96点作收。

亚洲股市星期四（27日）开盘涨跌互见，日本股市跌0.44%，韩国股市涨0.30%。

本地股市星期四可关注股票：

1. 大华银行集团（UOB）上半年核心净利为31亿元，同比增长 53%。如果包括一次过的花旗集团整合费用在内，净利为29亿元。董事会宣布派发每股85分的中期股息，派息率约为49%，这也比去年的中期股息高出42%。派息日是8月18日。

大华第二季核心净利为15亿元，同比增长35%，但环比减少4%。

2. 凯德中国信托（Capitaland China Trust）上半年每单位派息同比减少8.8%至3.74分，派息日是9月25日。由于新元兑人民币走强，信托上半年营收和净房地产收入都比去年同期减少7.4%，报1亿8454万元和1亿2923万元，可派发收入减少8.1%至6313万元。如果按人民币计算，上半年营收和净房地产收入皆比去年同期增加0.8%。

3. 宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）2024财年第一季每单位派息同比增加1.3%至2.31分，派发收入增加5.1%至1718万元。第一季营收和净房地产收入增加4.5%和4.2%，至4315万元和3230万元。信托已于7月20日派发1.8分股息，余下的0.51分将于9月22日派发。

4. 克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）在荷兰海牙的Haagse Poort与一家全球领先的资产管理公司签订了一份新的主要租约。新租约的租用面积约为1万平方公尺，租期15 年，租户可以在第10 年选择终止租约。

5. 创值科技（Addvalue Technologies）获得了两份新合同，总值470万美元（约623万新元）。集团的订单额增加至1240万美元。除非出现意外情况、公司预计订单（特别是新订单）将在截至2024年3 月31日的本财政年度内完成，并对业绩产生正面影响。

6. 贤能集团（LHN Limited）以2325万元收购位于里峇峇利路（River Valley Road）286号和288号的12个单位。集团打算将这些单位改建为服务式住宅或酒店，扩大它在新加坡住宅业务的投资组合、提升COLIWOO 品牌价值。