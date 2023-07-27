本地劳动市场需求趋缓 第二季裁员情况改善

全球经济疲软，让本地劳动力需求进一步趋缓。今年第二季总就业人数连续七个季度上升，但增幅大减至2万3700人，比第一季的3万3000人，少了近三成。

裁员人数在连续三个季度上升后首度下滑，失业人数从今年第一季的3820人，下降到3200人，被裁人员主要来自服务领域，特别是IT服务、批发贸易。

今年第一季的就业人口增加人数达3万3000人，相比第二季的2万3700人，人数减少9300人。这个人数不包括外籍帮佣。

人力部星期四（7月27日）公布今年第二季《劳动市场报告》预估数字。根据报告，新增劳动力主要来自非居民雇员，特别是建筑业，他们多数是工作准证持有者。相比其他行业，建筑业更加依赖外来人力。

居民涵盖新加坡公民和永久居民，非居民则是指持各种工作证件的外国人。人力部指居民雇员的就业增幅略有减少，仍超越2019年12月冠病疫情前水平。

在经历4月和5月的小幅上涨后，6月失业率没有变化。整体失业率维持在低位，即1.9%。包括公民和永久居民在内的居民失业率为2.7％，公民失业率则是2.8％。

人力部文告指出，鉴于未来几个季度劳动力市场状况可能会疲软，调查显示未来三个月有意招聘的企业，已从64.8%滑落至58.2%。有意为员工加薪的企业，也从近四成，减少至不到三成。

人力部提醒，短期内各行业的就业增长可能会放缓且不均。其中，旅游相关行业预计将持续改善，但批发贸易、资讯和通信等外向型行业的劳动力需求，可能会受到抑制。