新条文7月28日生效 涉商品与服务欺骗罪成可监20年或罚款　

刑事法典第424B节新欺骗条文将于星期五（7月28日）生效，任何涉及商品或服务相关合约的虚假陈述、隐瞒或滥用职权进行欺骗，将构成刑事罪名。

内政部日前发出文告，作出上述宣布。在即将生效的新条文下，任何人涉及商品或服务相关合约的虚假陈述、隐瞒或滥用职权进行欺骗的行为，一旦罪名成立将面对最长20年监禁或罚款，或两者兼施。

这项条文包含在2019年通过的刑事法改革法案（Criminal Law Reform Act）中，与第424A节条文同时被提出，唯后者已于2020年1月1日起生效。

当局引入这两项条文，旨在针对现有欺骗罪无法涵盖，手法更新颖和复杂的诈骗案。

424A节条文与424B节条文的欺骗定义相近，后者涵盖商品或服务相关合约的欺骗行为，前者则与合约无关。

有别于其他的欺骗罪名，424A节和424B节条文都不会要求控方证明有受害者被骗，只要犯下这两项条文下列明的欺骗行为，触犯者就可以在没有受害者的情况下被定罪。

当局是在参考了英国的欺诈法令后，制定了这两项新的欺骗条文，其主要依据是欺诈意图，而不是对受害者的影响。一些欺骗案的受害者不容易确认，以2012年英国银行操纵伦敦银行同业拆息率（LIBOR）事件为例，这类事件很难找出受害者，但在新法令下，触犯法令者一旦罪成，还是可以被判处最长20年监禁，或罚款，或两者兼施。

由于第424B节条文主要对付商品或服务相关合约的欺骗行为，而许多这类交易都发生在网络平台上，打击诈骗跨部门委员会（IMCS）为此着重与电子商务平台合作，提供损失补救的渠道，并于2022年推出了电商市场交易安全评级（TSR）。

此外，由新加坡标准理事会任命的多利益相关方制定的“技术参考76”，也于2022年经过修订，引入一套关于电子零售商和电子市场可采用的指导方针，确保电子商务交易的安全，同时更好地保护消费者。

这项指导方针也包括在电子市场发生争议时，该如何行使追索权提出建议。

文告指出，大多数主要的电商平台已采取补救措施，允许个人追讨数目较小的款项。个人也可以通过小额索赔庭、金融业争议调解中心和新加坡调解中心诉诸追索权。

确立上述这些个人行使追索权的机制，确保准备就绪后，424B节条文才正式生效。