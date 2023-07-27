新AI系统年底试用 推算慢性病风险准确度85%

从今年底开始，一些全科医生将率先试用一款本地研发的新人工智能系统，推算病患未来三年内患上高血压、糖尿病和肾病等慢性病的风险，准确率高达85％。这可让医生为病人提供更好的健康建议，协助他们妥善管理病情。

全国医疗科技机构——综合保健信息系统公司（Integrated Health Information Systems，简称IHiS）星期四（7月27日）于新加坡博览中心举行15周年庆祝活动，并公布未来的发展计划。为反映公司在推动公共保健新未来的角色，IHiS也宣布更名为新联科技（Synapxe）。Synapxe取自“synapse”，即神经元之间的连接点。

活动主宾卫生部长王乙康致辞说，新联科技是卫生部属下的重要机构，确保我国病患的医疗记录、数据、护理和药物，以及医疗补贴和援助能像人体的神经元一样，在整个医疗生态系统中无缝传输和流动。“届时，新加坡医疗保健的整个神经和感觉系统将被激活，并作为一个整体运作。”

王乙康致辞时也列出了新联科技未来的五个优先事项：完善国家电子健康记录（National Electronic Health Record，简称NEHR）、发展远程看诊、统一医药费付款系统、加强网络安全，以及开发生成式人工智能。这将有助于连接和整合我国医疗保健生态系统。

在人工智能研发方面，新联科技宣布推出三项计划，包括从今年底开始，让20名全科医生率先试用一套名为ACE-AI的系统，协助医生为病患推算他们未来三年内患上高血压、糖尿病和肾病等慢性病的风险，准确率高达85％。

新联科技也与国立健保集团（National Healthcare Group）合作，开发新人工智能系统，利用模型和影响分析技术，确保病患按时服药。

新联科技目前为46家公共医疗机构，以及1400家合作伙伴，如社区医院、疗养院和全科诊所的运作，提供科技支持。由新联科技推出的应用HealthHub，如今每三名本地居民中就有两名使用应用来管理自己的医疗预约、查看健康记录、订购药物等，每月用户约一百万人。

另外，每月目前有超过2万1000名医疗保健专业人员和管理人员使用国家电子健康记录。