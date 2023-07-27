现场掏钱称付罚款 男子图贿赂囚六周

31岁中国男子骑朋友个人代步工具在路上行驶，被执法人员拦阻，他竟拿出100元要对方放他走，被拒后又连续两次掏出钞票塞给执法人员说“付罚款”，之后也试图贿赂警员，判坐牢六周。

被告是中国籍的陈志雄。他星期三（7月26日）在庭上承认两项贿赂罪，另一项则在法官下判时纳入考量。

根据案情，被告在2022年5月20日晚上8时50分左右，骑着朋友委托给他的个人代步工具到芽笼一带用餐。他在芽笼路骑行时，被一名正在进行执法行动的陆交局人员撞见，并被拦下。

当时，执法人员以英语与被告交谈，但被告似乎听不懂他在说什么，执法人员于是找来另一名同事协助。同天晚上9时许，另一名陆交局人员到场，用华语与被告对话。

由于担心违规骑行PMD会遭执法部门取缔，被告随即从裤兜里掏出两张50元的钞票，推向会说华语的执法人员，要求他放过自己。执法人员震惊地问被告想做什么，被告却不断重复要求执法人员放他走，甚至试图将钞票塞进对方口袋。

这时，两名执法人员决定报警，在等待警察抵达之际，被告多次示意要将50元钞票给两名执法人员，执法人员多次拒绝、警告被告，并表示将指控他试图贿赂公务员。

被告仍不放弃，不仅将手上的两张50元钞票放在陆交局人员的电单车边箱上，之后还再掏出另一张50元放在上面，指已缴付了“罚款”，要离开去吃晚餐。

执法人员随即告诉被告，在新加坡不能以这种方式支付罚款，要求他收回他的钱。但不一会儿，被告又拿出第四张50元钞票，再次推向会说华语的执法人员，企图贿赂。

一名警员之后到场，在他问话期间，被告一度拿走原先放在陆交局人员电单车上的一张50元纸币，试图将钱给警员。他甚至在警员不知情的情况下，将钞票塞进了警员的口袋，直至警员发现，才把钞票取出，并逮捕被告。