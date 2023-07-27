跃大与WE-Empower签协议 助区域企业创新

新跃社科大学与非营利组织WE-Empower签署合作协议，双方将在东南亚带头开展以社会创业和创新为重点的一系列环境、社会和治理（ESG）计划。目前这项计划已获得由印度尼西亚家族企业捐出的第一笔100万元启动经费。

根据新跃社科大学与WE-Empower的协议，WE-Empower会将家族办公室与小型企业进行配对，并引入像新跃社科大学这样的专业伙伴；跃大则作为应用知识的渠道并提供跨学科学习实验室，让教员与学生展开研究，帮助WE-Empower在小型企业层面开发创新实施方案。今年6月，新跃社科大学已与WE-Empower签署谅解备忘录。

来自印尼的默纳罗（Menaro）家族已捐赠100万新元，作为启动经费。代表该家族出席星期四（7月27日）签署仪式的查尔斯·默纳罗（Charles Menaro）是默拉杜斯航运集团（Meratus Line）的总裁董事。

跃大正与WE-Empower探索在印尼泗水帮助农民以可持续且经济的方式种植竹子，直至将竹子出售到工厂。这样不仅可以为当地农民增加收入，同时也能促进土地恢复（land restoration）。

前国务资政尚达曼作为活动主宾致辞时指出，在应对气候变化的课题上，人们需要的是实事求是、对于进步和改变持续不满的乐观态度。

尚达曼指出，据他观察，全球的气候变化讨论中，人们有时持宿命乐观主义（fatalistic optimism）态度，呼吁采取激烈而戏剧性的解决方案；有时又持自满乐观主义（complacent optimism），等到未来再采取行动。他说，这两者皆不可取。他说：“承认问题，解决问题，才能拥有真正乐观的未来。”