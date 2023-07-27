警方全岛扫荡捕504人 男子受惊吓送院　

门外看起来是毫无异常的商业单位，门内却另有乾坤是非法赌场，两排电脑不仅可拉“老虎机”，还可连线澳门赌场进行下注。警方上门突击时，负责看场的男子吓到胸口不适紧急送院。

过去五周，新加坡警察部队联合多个执法机构，在全岛多处展开突击行动，男子吓到心脏不适入院的一幕，出现在其中一个针对非法线上赌博场所的执法行动中。

新加坡警察部队星期四（7月27日）发文告说，从6月16日至7月23日间，七大警署联合中央肃毒局、民防部队、卫生科学局、移民与关卡局、市区重建局和关税局等展开跨机构执法行动，共有1688人因涉及各种罪名正接受调查，其中504人被捕。

被调查的1688人，包括1080名男性，和608名女性，他们年龄介于16岁至82岁。

出动超过1900名警员 执行逾300个行动

在为期五周的行动中，警方出动超过1900名警员，执行逾300个行动，并检查了3500多人。

《联合早报》记者于7月12日跟随东陵警署警员，直击了在大成（Tai Seng）贝恩路一座商业大楼展开的突击行动。此趟遭突击的是非法线上赌博场所，六名年龄53岁至65岁男子当场被捕，当中包括五名赌客和负责看场的男子。

据记者现场观察，遭突击的商业单位门口没挂招牌，但装有电子密码锁和电眼，乍看之下很像贮藏室。赌客一般通过网上群组确认地址后上门光顾，负责看场的人则会通过电眼核查赌客身份，再开门让赌客入内。

单位面积不大，比一般的教室来得小，看场男子的办工桌就在门口左边，六台电脑靠墙排列在左前方，右边的一个小房间则还另外摆着四台电脑。

商业单位变成非法赌场，里头放置了多台电脑提供线上赌博游戏，可以拉老虎机，甚至可以连接澳门赌场下注。（陈斌勤摄）

据了解，这个非法赌博场所全天24小时经营，主要以现金交易，赌客以现金换取筹码后，就到指定的电脑下注，把玩各类赌博游戏，甚至可以现场连线澳门赌场，进行下注。

非法线上赌博 业者来自国外

这些非法线上赌博的业者来自国外，大部分的电脑荧幕也都显示业者是以令吉作为筹码。

单位有冷气设备，但弥漫着一股挥之不去的烟味，后方的厕所和休息室，还备有一箱箱啤酒和饮料，甚至连零食、泡面和面包等供应赌客果腹的食品也应有尽有。

共有六人在这起事故中因涉嫌触犯赌博管制法令被捕，有赌客看到警员出现时神情慌张，负责看场的男子则在过程中申诉胸口不适，脸色苍白送院检查。

当局也从现场起获一些赌博用具和1800元现金。

记者直击警员突击乌节商业中心一家夜店，逮捕一男九女。（谢智扬摄）

另外，记者也在7月21日跟随执法人员到乌节商业中心一间夜店展开突击。夜店当时人头攒动，有400多人在场。

警突击夜店 九名女子被捕

警方的突然出现，让所有人始料不及，多名浓妆艳抹的女郎更因涉嫌无照陪酒，被带到包厢问话。

其中两名来自台湾的女子在面对警员的质问时，声称两人都在别家夜店工作，当时刚好休假，才陪男友到夜店玩。她们也否认为了避开警方躲进厕所，声称正在化妆和聊天。然而，警员调查后却发现她们的说法与证件有出入，最终将两人被捕。

除了她们，另有七名相信来自越南、韩国和泰国的女子，因涉抵触雇用外来人力法令和移民法令被捕，另一名男子则涉参与私会党而落网，警方也在行动中起获五个电子烟。