新航集团季度净利再创新高 首季报7.34亿元

新航集团（SIA）正如预期的创下季度净利新高，在截至今年6月底的2023/24财年第一季，集团净利同比大增98.4％至7亿3400万元，保持强劲的盈利增长势头。

鉴于需求殷切及机票价格居高不下，分析师预测新航首季净利将创新高。彭博行业研究（Bloomberg Intelligence）分析师预测，新航首季净利将再创新高，达到7亿元以上，超越上财年第一季的记录。

新航集团上财年同季取得3亿7000万元净利。

新航星期四（7月27日）闭市后发布第一季业务报告时指出，第一季的7亿3400万元净利，是集团史上最高季度净利。年中学校假期期间和随着夏季旅行季节的开始，航空旅行需求强劲。

新航集团第一季营收同比上升14.0％至44亿7900万元，客运营收同比增加37.4％，部分被货运营收同比下跌50.6％抵消。

集团第一季营业盈利同比增加35.8％至7亿5500万元，其中新航本身的第一季营业盈利同比增至7亿3800万元，改善了1亿1300万元；酷航第一季营业盈利大增至2400万元，同比改善7600万元。

新航表示，旅行需求继续强劲，推动载客率创新高，近期机票预定情况依然强劲。

新航股价今年来大涨36％，星期四回跌0.13％，闭市报7.52元。