曾导致逾百人患肠胃炎 食品供应商Nosh Cuisine禁令解除

新加坡食品局星期四（7月27日）解除食品供应商Nosh Cuisine的禁令。这家公司之前因导致逾百人出现肠胃炎症状而被令暂停营业。

今年5月15日至29日期间，卫生部、幼儿培育署和食品局先后接到通报，共有107人吃了由Nosh Cuisine准备的餐食后患上肠胃炎，其中96人为儿童，11人是幼儿园职员，有八人必须入院治疗。

当局为保障消费者的安全，对设在甘榜安拔（Kampong Ampat）171号KA Foodlink食品厂内的Nosh Cuisine下达禁令，要求公司在今年5月30日至7月27日期间暂停食品业务。

食品局在文告中说，停业期间，Nosh Cuisine已经遵循相关规定，处理了所有即食食品、冷冻及易腐食品，并对工作场所内的设备、器皿、桌面等进行清洁与消毒。

食品处理员也重新接受培训并通过新技能资格（WSQ）的食品安全课程，食品卫生负责人则参加并通过了餐饮卫生审核课程。公司也更换了冷却器，并重新安装洗手台。

食品局表示，在禁令解除后仍将继续关注Nosh Cuisine，以确保他们符合相关食品安全要求。另外，当局也在审查这起肠胃炎事件的调查结果，如发现Nosh Cuisine违反环境公共卫生（食品卫生）条例，公司将被处以高达2000元的罚款。

当局重申，保障食品安全是大家的共同责任，并提醒餐饮业者保持良好的个人卫生习惯与食物卫生水准。公众如果发现卫生情况欠佳的餐饮或食品加工场所，可通过食品局网站举报并提供详情。