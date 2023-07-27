尚穆根和维文向李显扬发律师信 要求对方道歉赔偿

内政部长兼律政部长尚穆根和外交部长维文医生，向已故建国总理李光耀的次子李显扬发律师信，要求对方道歉、撤回指责，以及支付赔偿金。

尚穆根星期四（7月27日）下午在脸书贴出题为《李显扬的诽谤性言论》的文章，并说他和维文将把赔偿金捐给慈善机构。

尚穆根说：“李显扬指责我们腐败和谋取私利，要新加坡土地管理局给予我们优惠待遇，在未经批准的情况下砍伐树木，以及让土管局支付莱道路26号和31号的翻修费用。这些指控都是虚假的。”

尚穆根也说，如果李显扬没有照办，他和维文将起诉李显扬。

[Defamatory statements by Lee Hsien Yang] Minister Vivian and I have today sent lawyers’ letters to Lee Hsien Yang for... Posted by K Shanmugam Sc on Thursday, July 27, 2023

李显扬星期天（23日）在脸书的贴文包含三点不实之处，已经在星期二（25日）接获文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉发出的更正指示。

李显扬虽然已于25日晚上10时40分在脸书贴文附上更正通知。不过他随即再发一则贴文说坚持之前的说法，以及POFMA更正指示具误导性。