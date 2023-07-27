基里玛路组屋失火 八旬翁急救后恢复心跳送院

基里玛路附近一组屋店屋厨房发生火患，八旬男子被救出时一度失去心跳，民防和医护人员不断抢救，结果男子在送院途中奇迹般恢复心跳。

这起火患发生在星期四（7月27日）下午约12时45分，地点是基里玛路一带的加西雅弯（Cassia Crescent）第34座组屋，一间双层店屋楼上的厨房。

新加坡民防部队在脸书贴文说，当局赶抵现场时，失火单位已经浓烟弥漫，消防员立即使用梯子强行进入单位的前窗救火，也通过组屋后方的楼梯口进入单位。

火患由单位的厨房烧起，消防员动用了一支水枪扑灭火势。另一组消防员在搜查的过程中，发现一名男子倒在卧室里，于是即刻将他抬出，并持续替他进行心肺复苏术，送往陈笃生医院救治。

据了解，这名昏迷不醒的华族男子是80多岁的住户，被救出时已经没有心跳，但民防人员和医护人员没有放弃，一行人持续为他进行心肺复苏术，即便被载往医院途中，急救也不曾停过。救护人员的努力最终没有白费，男子在送院途中恢复了心跳，目前还在医院接受救治。

民防表示，为了谨慎起见，警方在火患发生后疏散了周边单位的10位居民。

失火原因仍在调查中。