六名男女涉毒被捕 包括一对17岁和19岁兄弟

中央肃毒局展开突击行动，六名年龄介于17岁至28岁的新加坡籍男女因涉毒被捕，当中包括两名只有17岁和19岁的亲兄弟。

中央肃毒局星期四（7月27日）发文告说，当局于星期三（26日）在全岛不同地点展开行动，起获986克冰毒、7816克大麻、452克俗称克他命的氯胺酮（Ketamine）、183克的爱他死药丸、1218颗艾利敏5号（Erimin-5）药丸、31枚麦角酸酰二乙胺（LSD）毒邮票，以及1319克相信含有受管制药物的液体。

肃毒局说，被起获的毒品市值超过49万7000元，当局也在行动中起获一把攻击性武器。

在星期三下午，肃毒局人员到裕廊西5道一个住宅单位突击，逮捕两名分别为17岁和19岁的青年，并从单位中搜出约11克冰毒和23克大麻。两名落网男子是兄弟，当局同时也从住宅里搜出一把爪刀（karambit knife）。

当局之后在裕廊西74街附近逮捕一名28岁男子，并从他身上搜出4克冰毒。男子过后被带到一个消防立管，当局在里头找到一个包裹，并发现里头藏有2克冰毒、75克大麻、260克的克他命和400颗艾利敏5号药丸。

除此之外，另有三名男女因涉嫌贩毒被捕。肃毒局人员在裕廊东1道的一个住宅单位逮捕一名23岁男子和一名22岁女子，两人相信是情侣。当局也在单位里搜出约105克冰毒、1248克大麻、30克克他命、228颗艾利敏5号药丸、31枚麦角酸酰二乙胺毒邮票、106克爱他死药丸和1319克相信含有受管制药物的液体。

另一名23岁女子则在义顺6道的一个住宅单位里被捕，当局从她身上搜出约64克冰毒，并在屋内起获约800克冰毒、6470克大麻、162克克他命、77克爱他死药丸和590颗艾利敏5号药丸。

针对所有嫌犯的调查正在进行中。