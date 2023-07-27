新加坡完成全球首个船对集装箱船甲醇加注作业

新加坡海事业迎来重要里程碑，丹麦航运巨头马士基集团一艘甲醇动力集装箱船，首次在新加坡海域完成300公吨生物甲醇燃料加注，这也是本地和全球首个船对集装箱船的甲醇加注作业。

新加坡海事及港务管理局星期四（7月27日）发文告，指这项燃料加注作业，顺利在星期四于本岛西部的莱佛士锚地（Raffles Reserved Anchorage）完成。来自丰南海运私人有限公司的油轮MT Agility，成功为这艘尚未命名的集装箱船，加注约300公吨生物甲醇。

马士基的集装箱船将展开处女航，驶往丹麦首都哥本哈根，并于9月在当地举行命名仪式。

文告也披露这项具历史性的海上“加油”细节，海事局与超过28个机构、合作伙伴代表，为了确保这项有一定危险程度的作业万无一失，事前多次展开沙盘演练和实地演习，务必将安全风险降至最低。

海事局和多个机构代表，早在今年新加坡海事周期间，就针对这项甲醇燃料加注作业，展开沙盘演练，除确保安全措施到位，也厘清跨机构协调应对海上甲醇事件的角色和责任。当局也另外举行危险识别，以及危险与可操作性研究（Hazard Identification and Hazard and Operability Study）的研讨会，了解可能出现的风险和应对措施。

实地演习则是在7月进行，参与者超过50人，其中海事局出动三艘船，警察海岸卫队和民防部队各出动一艘船参与。海事局和丰南海运负责燃料加注作业的员工，也特别上了甲醇消防课。作为风险及环境影响评估，海事局也审查全球范围内与甲醇有关的事故，并与新加坡气象局合作，必要时提前告知雷电风险。

海事局正拟定和甲醇加注有关的技术参考。首次加注作业成功为本地海事业打了一剂强心针，为新加坡迈向多品类燃料前景和绿色航运推进了一步。文告指出，随着甲醇动力船舶在全球范围内陆续交付，预料本地未来会进行更多甲醇加注作业。

海事局局长张英智感激各个合作伙伴将近一年的配合与努力，包括不同政府机构、研究机构、国际伙伴和业者，通过深入的运营和风险评估、建模和验证，来制定严格的安全程序，否则加注作业就无法顺利完成。