昇菘集团上半年净利6550万元 每股派息3.05分

昇菘集团（Sheng Siong）截至6月底集团上半年净利同比微跌2.9％至6550万元，每股盈利4.35分。

董事会建议在8月30日派发每股3.05分的免税中期股息，这比上财年同期的每股3.15分低。股票注册截止日期是8月18日。

昇菘集团星期四（7月27日）晚上发布业绩时指出，上半年营收微增2.0％至6亿9050万元，主要是五间新店的销售贡献推动。

集团上半年的毛利同比增加3.1％至2亿零510万元，毛利润率同比上升0.3个百分点至29.7％。上半年净利润率同比下跌0.5个百分比至9.5％。这是因为上半年营运开支同比增加9.8％，除了员工成本同比增加610万元之外，水电费开支同比也增加580万元。集团在2022财年底时更新电力供应合约，电价较高。

它表示，预计超市行业的竞争将继续激烈，能源和员工成本方面的运营费用增加，对利润率产生负面影响。集团将探索可能的科技以提高生产力，并专注于增强核心能力以提高整体运营效率。

昇菘集团总裁林福星说：“我们致力于通过具有价格竞争力的产品、一致的质量和客户服务来满足消费者的期望。集团通过供应来源多元化以及加强与现有供应商的业务联系来管理风险。此外，我们的扩张战略保持不变，我们寻求在新的和现有的住宅区开店。”

昇菘集团星期四股价涨0.63％，闭市报1.61元。