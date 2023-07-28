尽管美国加息周期趋近尾声，美国股市星期四（7月27日）仍下跌。

美联储在当地时间星期三（26日）加息25个基点，把联邦基金利率上调到5.25％至5.5％的区间。

另外，《日经亚洲》报道，日本央行将在星期五（28日）的政策委员会会议上讨论调整收益率曲线控制（YCC）政策，或让长期利率在一定程度上超过0.5％的上限。

纳斯达克指数星期四下跌0.55％，标普500指数和道琼斯工商指数分别跌0.64％和0.67％。

亚太股市星期五开盘呈跌势，东京股市下挫1.32％，首尔和悉尼分别下跌0.46％和0.35％。

新加坡海峡时报指数星期四闭市上涨32.46点或0.98％，收报3337.42点。

以下是星期五值得关注的股票：

1.海庭（Seatrium）开市前发布截至今年6月底的半年业绩。集团2023上半财年净亏损，从1亿4300万元扩大至2亿6400万元，主要由营运成本上涨所致。半年营收同比增长164％至29亿元，归功于强劲的营运执行能力、生产里程碑的实现以及新项目的初步贡献。

2.远东酒店信托（Far East Hospitality Trust）开市前发布截至今年6月底的半年业绩。受益于净房地产收入增加以及市中广场（Central Square）脱售所得，2023上半财年的每合订证券单位派息（DPS）同比增加24.7％至1.92分。可派发收入也同比增长29.2％至3741万元。

3.城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts）开市前发布截至今年6月底的半年业绩。2023上半财年的每合订证券单位派息（DPS）同比增加23％至2.51分。半年净房地产收入同比增长23.3％至6290万元，总营收也增长20.9％至1亿1920万元，这反映国际旅游的势头保持强劲，大部分资产组合市场的客房平均收入（RevPAR）都取得增长。

4.针对无招牌海鲜（No Signboard）执行主席兼总裁林荣森被控操纵公司股价一事，公司董事会星期四深夜发文告表示，这些指控可能会影响林荣森继续担任公司董事会成员和主要管理层的资格。公司业务和营运没有受影响，将照常运行。