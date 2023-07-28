涉偷龙转凤偷走13万元 两男子潜逃七个月落网

涉嫌偷龙转凤卷走钱币兑换商总值逾13万新元的欧元及美元钞票，两名男子干案后潜逃马来西亚七个月后落网，星期五（7月28日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期四（27日）发文告说，警方于2022年12月2日晚上7时49分接获报案，指实龙岗路一家钱币兑换商发生盗窃案，损失2万5000欧元和7万美元（总值约13万4000新元）。

初步调查显示，两名涉案的36岁和70岁的男子，向钱币兑换商假称要把手头上的新元兑换成欧元和美元。两人取得钱币兑换商准备的欧元和美元现金后，随即装进一个配有号码锁的袋子里，过后再借口要提领等值的新元，把袋子留在钱币兑换商的店里。

不久后，两人回到店里，要求当面点算欧元和美元的数额，并趁机偷龙转凤，把真钞换成假钞，再佯称稍后再来完成交易，便带着真钞逃离现场。

两名嫌犯几个小时后仍未按约定出现，兑换商察觉到可疑，打开黑包后，发现里头只有一张200欧元钞票、一张500欧元钞票和一张100美元钞票是真钞，其余都是假的，才惊觉受骗。

经过调查和查阅警方电眼，中央警署和警察行动指挥中心的查案人员，在案发同日锁定了两名男子的身份，但两人已潜逃出境。

国家法院于2022年12月3日发出逮捕令，在马来西亚皇家警察的配合下，两名男子星期三（26日）在吉隆坡国际机场被捕，并在星期四引渡回我国。

两名男子将在星期五被控上法庭。根据刑事法典第380条文，偷窃罪名若成立，可被判坐牢最长七年和罚款。

（视频：新加坡警察部队提供）