研究：可中和多种冠状病毒 新抗体有潜力避免新一波疫情

杜克—国大医学院领导的国际团队新发现了六种抗体，可以中和多种冠状病毒，有潜力避免未来暴发新一波的冠病疫情。

抗体是一种血液蛋白质，是免疫系统的重要组成部分，可鉴别与中和病毒和细菌等外来物质。

杜克—国大医学院星期四（7月27日）晚发文告说，研究团队从一名接种了冠病疫苗的沙斯康复者的血液中，分离出抗体。

康复者拥有的抗体，包括从沙斯康复以及接种疫苗所产生的抗体，这独特的抗体组合可以产生非常广泛且强大的抗体反应，几乎可以中和所有在研究中测试的主要冠状相关病毒。

研究共发现六种可以中和多种包括奥密克戎变种毒株等冠状病毒的抗体。最强的抗体名为“E7”，可中和包括严重急性呼吸综合征冠状病毒一（SARS-CoV-1，也称“沙斯”），以及冠病变种毒株XBB.1.16等冠状病毒2（SARS-CoV-2）。

研究发现，“E7”与冠状病毒结合的地方是病毒用于侵入人体细胞的两处刺突蛋白（spike protein），将刺突蛋白锁定在非活性构象中，阻止病毒通过变形侵入细胞，引发疾病。

“E7”的中和效力和广度超越其他抗体，在对抗奥密克戎变种毒株时也能保持活跃。

杜克—国大医学院新发传染病研究项目教授王林发说，研究显示，若能正确引导免疫系统，研发对抗多种冠状病毒疫苗存在可能性，令人鼓舞。

研究团队还包括来自美国福瑞德哈金森肿瘤研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）、澳大利亚墨尔本大学及新加坡国立大学的科学家。